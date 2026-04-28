Mohamed Salah non prenderà più parte alle partite con il Liverpool, come annunciato dal tecnico della nazionale egiziana. La sua ultima presenza in campo con il club risale a qualche giorno fa. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali motivi o future decisioni riguardo alla carriera del calciatore. La notizia è stata diffusa attraverso un sito specializzato in notizie sportive.

2026-04-28 12:07:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mohamed Salah ha giocato la sua ultima partita con il Liverpool, ma sarà in forma per la Coppa del Mondo, secondo il direttore della nazionale egiziana Ibrahim Hassan. Salah è uscito zoppicando dalla vittoria per 3-1 dei Reds sul Crystal Palace sabato stringendosi il tendine del ginocchio sinistro, scatenando il timore che potesse essere messo in panchina per un lungo periodo. E Hassan sembrava confermare il peggio oggi, dicendo a Reuters: “Ha subito uno strappo al tendine del ginocchio e richiederà quattro settimane di cure”. Dato che dovrà anche ritrovare lucidità in partita, sembra altamente improbabile che sarà pronto per l’ultima partita del Liverpool della stagione di Premier League, contro il Brentford ad Anfield il 24 maggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ULTIME NOTIZIE: Mohamed Salah non giocherà più per il Liverpool, secondo il tecnico dell’Egitto

Notizie correlate

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione dopo 11 anni al clubRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Leggi anche: 7 numeri incredibili che definiscono l’eredità del Liverpool di Mohamed Salah

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Arne Slot sull'infortunio di Mohamed Salah; Infortunio per Momo Salah: rischia di aver giocato l'ultima partita con il Liverpool, i dettagli; Al Liverpool si è chiusa un'epoca? Salah potrebbe aver giocato la sua ultima partita con i Reds; Al-Nassr ‘to move’ for Mohamed Salah, Ronaldo link-up a possibility.

Liverpool in ansia per Salah: esce per infortunio tra gli applausi di Anfield, cos'è successoSalah si fa male con il Crystal Palace: Anfield lo saluta con un lungo applauso. Può essere l'ultima con il Liverpool davanti al suo pubblico. msn.com

Nel corso della sua stagione 2017-2018, a seguito del suo approdo al Liverpool di Jürgen Klopp, Mohamed Salah risultava a dir poco infermabile, ancora di più di quanto non lo sia stato nel corso della sua carriera. Intendiamoci, avrebbe fatto altre stagioni str - facebook.com facebook