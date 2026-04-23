L' allarme di Confcommercio | Deciso calo delle prenotazioni per la stagione estiva

L'allarme di Confcommercio segnala un forte calo delle prenotazioni per la stagione estiva, con conseguenze dirette sul settore turistico. In diverse località, le aziende registrano numeri inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La diminuzione interessa sia le strutture alberghiere che le agenzie di viaggio, che segnalano una contrazione nelle prenotazioni e nelle richieste di soggiorno. La situazione viene monitorata in attesa di eventuali sviluppi economici o politici che possano influire ulteriormente sulla domanda turistica.

Pisa, 23 aprile 2026 – “L'allarmismo che si sta scatenando in seguito al conflitto in Medio Oriente sta penalizzando in modo eccessivo il turismo organizzato: i timori su carburante e cancellazioni di voli non trovano riscontro nella realtà e i viaggiatori che si affidano ad agenzie di viaggio e tour operator professionali possono contare su operatori qualificati e strumenti di garanzia che tutelano viaggiatori e consumatori” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, in seguito alle segnalazioni di “operatori che stanno vedendo un deciso calo delle prenotazioni in vista della stagione estiva”. “Il conflitto in...🔗 Leggi su Lanazione.it

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