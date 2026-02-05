ulan bator la capitale che cambia volto

Ulan Bator cambia volto. La capitale mongola si trasforma, con nuovi edifici e strade più moderne, mentre cerca di mantenere vive le sue radici. La città si prepara ad accogliere turisti e investitori, ma il cuore rimane ancorato alle tradizioni. La crescita è palpabile e si nota ovunque, tra vecchi templi e quartieri in espansione.

Ulan Bator non è soltanto il punto d’ingresso per chi decide di visitare la Mongolia, ma anche lo specchio di un Paese che vive la tensione tra modernità e tradizione. Fondata nel XVII secolo come centro monastico itinerante, oggi è una metropoli di oltre un milione e mezzo di abitanti, che raccoglie quasi la metà della popolazione mongola. La capitale sorprende subito il visitatore per i contrasti. Da un lato, i grattacieli di vetro e i centri commerciali testimoniano la spinta verso la modernità, alimentata dai capitali minerari e dal commercio con Russia e Cina. Dall’altro, le gher – le tradizionali tende circolari dei nomadi – continuano a costellare le periferie, ricordando che la vita pastorale rimane l’anima della Mongolia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

