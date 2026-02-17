Ugl Salute Giuliano | Intramoenia fuori controllo serve trasparenza nelle aziende sanitarie

Giuliano, rappresentante dell’Ugl Salute, denuncia che l’intricata gestione dell’intramoenia crea confusione e rischi di abusi nelle aziende sanitarie. La situazione si aggrava, infatti, a causa della mancanza di regole chiare e controlli efficaci, che permettono a molti medici di operare in modo poco trasparente. Questa problematica incide direttamente sui tempi di attesa per i pazienti e alimenta sospetti di favoritismi.

"Il nodo dell'intramoenia è centrale nella battaglia contro le liste d'attesa e non può più essere affrontato con ambiguità o tolleranze". Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute, commentando le misure illustrate dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per ridurre i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. "Condividiamo il principio espresso: non servono per forza nuove norme, ma l'applicazione rigorosa di quelle esistenti. La legge è chiara: l'attività libero-professionale intramoenia, che ormai sembra fuori controllo, non può superare quella istituzionale e spetta ai direttori generali vigilare, fino alla sospensione in caso di violazioni.