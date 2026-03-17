A Foggia si è svolto un grande evento dedicato alle professioni sanitarie, organizzato da MedCampus nell’aula Turtur del Policlinico Riuniti. Numerosi giovani hanno partecipato all’Info Day, un’occasione per confrontarsi e ricevere informazioni sul test d’ingresso. L’iniziativa ha attirato un’ampia partecipazione, evidenziando l’interesse tra i giovani per questo settore e la volontà di approfondire le modalità di accesso.

FOGGIA - È stata massiccia la partecipazione all'info day organizzato da MedCampus in aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia e dedicato alle professioni sanitarie. Una giornata costruttiva in cui è stato possibile allontanare ogni perplessità su quello che è un caos rappresentato da test altamente selettivi e graduatorie complesse. Ogni anno decine di migliaia di candidati si contendono un numero limitato di posti in percorsi sanitari senza poter contare su una sorta di "bussola" per favorire il proprio orientamento. Nonostante l’altissima domanda di professionisti sanitari nel mercato del lavoro, la preparazione al test... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Professioni sanitarie, a Foggia tanti giovani all’Info Day contro il ‘caos’ del test d’ingresso

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