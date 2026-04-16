Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente che Bernardo Silva lascerà il club al termine di questa stagione. Il giocatore portoghese, che non ha ancora rinnovato il contratto, partirà a parametro zero. La comunicazione è stata diffusa dagli stessi inglesi, confermando la decisione del centrocampista di lasciare la squadra al termine del campionato. Nessun dettaglio sui suoi prossimi passi è stato ancora reso noto.

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