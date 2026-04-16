Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente che Bernardo Silva lascerà il club al termine di questa stagione. Il giocatore portoghese, che non ha ancora rinnovato il contratto, partirà a parametro zero. La comunicazione è stata diffusa dagli stessi inglesi, confermando la decisione del centrocampista di lasciare la squadra al termine del campionato. Nessun dettaglio sui suoi prossimi passi è stato ancora reso noto.

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