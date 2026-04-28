Il Consiglio Federale ha approvato una modifica all’articolo 49 delle Norme organizzative interne federali (Noif). La decisione riguarda le regole applicate durante le gare dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C. La modifica è stata comunicata in vista delle ultime settimane di competizione. Tra le conseguenze di questa variazione, il club coinvolto sarà penalizzato in classifica. La nuova disposizione entra in vigore immediatamente.

Il Consiglio Federale ha deciso di modificare l’articolo 49: ecco cosa succederà adesso Sul rush finale dei campionati professionistici di Serie A, Serie B e Serie C, il Consiglio Federale ha deciso di apportare una importante novità al regolamento Noif (Norme organizzative interne federali). In particolare è stato modificato l’ articolo 49 in merito ai ripescaggi delle società, qualora un club che avesse i diritti sportivi non riuscisse ad iscriversi al prossimo campionato. Gerry Cardinale, proprietario del Milan (Foto Ansa) – Calciomercato.it Da adesso se una squadra non dovesse riuscire a iscriversi in Serie B, ad essere ripescata non sarebbe più la formazione retrocessa dal campionato cadetto con la miglior classifica o perdente dei playout, bensì quella meglio posizionata dopo i playoff di Serie C.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE, cambia il regolamento Noif: Milan penalizzato

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