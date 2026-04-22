F1 | Cambia il Regolamento

La Formula 1 ha annunciato modifiche al regolamento che interesseranno sia le sessioni di qualificazione sia le gare stesse. Verranno introdotte novità anche in caso di condizioni di pioggia, con regole specifiche per le situazioni di bagnato. Attualmente, il campionato è in una pausa lunga, una fase inattesa che si protrarrà fino alla ripresa delle competizioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dalla prossima tappa del campionato.

I cambiamenti riguarderanno sia la qualifica che la gara. Novità anche sul bagnato.. La formula uno è in una insolita pausa lunga. La guerra in Iran ha infatti fermato due gare previste in calendario, Bahrein e Arabia Saudita. La FIA ha usato questa pausa per cambiare le regole del gioco. Le nuove regole andranno in vigore già a partire dal prossimo Gran Premio, quello di Miami, previsisto nel weekend del 1 Maggio. Questi accorgimenti, dovrebbero portare più spettacolo e garantire una maggiore sicurezza. I cambiamenti riguarderanno sia la qualifica che la gara. Novità anche sul bagnato. In qualifica si cercherà di dare una maggiore autonomia ai piloti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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CAMBIA IL REGOLAMENTO FIA FORMULA UNO!

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