Serie D | Prato penalizzato di un punto cambia la classifica Il Terranuova a ridosso dei playoff E ora c’è il Foligno per Becattini

Il Prato ha subito un punto di penalizzazione che ha modificato la classifica. La decisione deriva da una sanzione amministrativa legata a una violazione regolamentare. Questa variazione ha portato il Terranuova Traiana a ridosso dei playoff, risalendo nella graduatoria. Nel frattempo, il Foligno si prepara ad affrontare Becattini, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione. La modifica della classifica influisce sulle prospettive di tutte le squadre coinvolte.

ERRANUOVA Dopo la sconfitta di domenica al Lungobisenzio, il Terranuova Traiana era sceso al settimo posto nella classifica del girone E di serie D. Ieri è invece risalito al sesto. Questo per effetto di quanto stabilito dal Tribunale Federale, che ha accolto le richieste formulate dalla Procura Federale comminando al Prato un’ammenda pari a 5mila euro e la penalizzazione di due punti in classifica. I lanieri nell’ultima di campionato avevano conquistato tre punti pesanti in casa contro i biancorossi, arrivando così a quota 40 punti. Adesso i biancazzurri si ritrovano a 38, con il Terranuova che, avanti di un punto, torna a tallonare l’ultima casella della zona playoff occupata dal Foligno, il prossimo avversario che arriverà domenica al Matteini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D: l’allenatore dei valdarnesi presenta la sfida che vale per un posto nei playoff. Bruni-Fantoni o il tandem Boccardi-Iaiunese? Becattini: "Terranuova pronto per il Prato»L’allenatore di Terranuova Traiana ha annunciato che la partita contro il Prato rappresenta una svolta decisiva per i playoff, a causa della prima visita nello stadio Lungobisenzio.

Serie D: rabbia Becattini dopo il ko col Siena: "Il Terranuova penalizzato dall’arbitraggio"Dopo la sconfitta contro il Siena, Marco Becattini non nasconde la sua rabbia.

