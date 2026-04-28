UFC 6 | svelate data e prezzo arriva la grande novità per il PC

EA Sports UFC 6 sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series XS dal 19 giugno, con un prezzo di 79,99 euro. La novità principale riguarda l’arrivo del gioco anche su PC, ampliando così il pubblico del franchise. L’annuncio ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che potranno mettere le mani sulla nuova versione tra pochi mesi. La data e il prezzo sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime ore.

? Cosa sapere EA Sports UFC 6 arriverà su PS5 e Xbox Series XS il 19 giugno.. Il nuovo capitolo da 79,99 euro vedrà l'espansione del franchise verso il mercato PC.. Il 19 giugno arriverà sugli scaffali digitali di PS5 e Xbox Series XS EA Sports UFC 6, secondo le indiscrezioni che indicano la chiusura dello sviluppo da parte del team di EA Vancouver. Le informazioni trapelate suggeriscono che il colosso di Redwood sia prossimo a svelare ufficialmente i dettagli sul rilascio. Entro questo giovedì 30 aprile, infatti, si attende l’annuncio formale che confermerà le date e le modalità di acquisto. Per gli appassionati che puntano alla versione Standard, il costo previsto è di 79,99 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UFC 6: svelate data e prezzo, arriva la grande novità per il PC Notizie correlate Death Stranding 2: On the Beach arriva su PC, ecco il trailer con la data di uscitaDurante lo State of Play, Kojima Productions ha annunciato ufficialmente l’arrivo su PC di Death Stranding 2: On the Beach, accompagnando la notizia... Xiaomi 17 arriva in Europa: prezzi, data e la grande rinuncia sui ProLa serie Xiaomi 17 si prepara a conquistare il mercato europeo il 28 febbraio 2026, in concomitanza con il Mobile World Congress di Barcellona. Contenuti di approfondimento EA Sports UFC 6 è ufficiale! Data d'uscita, prezzo e bonus delle edizioni in preordineElectronic Arts alza ufficialmente il sipario su EA Sports UFC 6: il nuovo capitolo del picchiaduro simulativo arriverà a giugno su PS5 e Xbox Series X|S ... everyeye.it EA Sports UFC 6 è dietro l'angolo: trapelano prezzo e data d'uscita del gioco di combattimentoÈ il momento - o, meglio ancora, It's time!, come direbbe l'iconico Bruce Buffer - di tornare nell'ottagono virtuale. Secondo una nuova fuga di informazioni riportata dall'infallibile insider Billbi ... it.ign.com