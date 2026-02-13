Death Stranding 2 | On the Beach arriva su PC ecco il trailer con la data di uscita

Kojima Productions ha annunciato che Death Stranding 2: On the Beach arriverà su PC il 19 marzo 2026, dopo aver mostrato un trailer durante lo State of Play. La notizia arriva mentre i fan attendono da tempo di giocare il seguito dell’avventura, che promette nuove sfide e ambientazioni. Il trailer rivela anche alcune sequenze mai viste prima, attirando l’attenzione degli appassionati di videogiochi.

Quando Hideo Kojima ha condiviso un messaggio sui social, i fan si sono immediatamente fatti tutte le domande.

