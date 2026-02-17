Xiaomi 17 arriva in Europa | prezzi data e la grande rinuncia sui Pro

Xiaomi 17 approda in Europa il 28 febbraio 2026, portando con sé un cambiamento significativo: la versione Pro non sarà disponibile nel nostro continente. La decisione, annunciata dalla stessa azienda cinese, sorprende molti appassionati che attendevano con curiosità la gamma completa. La presentazione avverrà durante il Mobile World Congress di Barcellona, dove il produttore svelerà anche i prezzi ufficiali, che si attestano su cifre elevate rispetto alle precedenti generazioni.

A Barcellona, in vista del MWC 2026, Xiaomi si prepara a lanciare ufficialmente la serie Pad 8 a livello globale.

