Ue-Mercosur quali prospettive economiche per il futuro Il forum di Prato

Questa settimana, il Teatro Metastasio di Prato ha ospitato il Forum economico tra Italia e America Latina, organizzato dal ministero degli Affari esteri, dall’Istituto Italo-Latino-americano e dall’Agenzia Italiana del Commercio. L’evento si è concentrato sulle future prospettive di collaborazione e scambi commerciali tra le due regioni, con interventi di rappresentanti istituzionali e incontri tra imprenditori. La discussione ha riguardato anche l’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur.

Il Teatro Metastasio di Prato è stato scenario questa settimana del Forum economico Italia–America Latina organizzato dal ministero degli Affari esteri, l’Istituto Italo-Latino-americano e l’Agenzia Italiana del Commercio. All’incontro hanno partecipato il ministro degli Affari esteri italiano, Antonio Tajani, e altre delegazioni internazionali, oltre a 160 tra rappresentanti del settore privato italiano e imprese latinoamericane. Gli incontri sono stati un’occasione per il confronto specialmente sulle opportunità dell’Accordo tra l’Unione europea e il Mercato comune del Sud (Mercosur), che entrerà in vigore il 1° maggio, e ha visto coinvolti esponenti delle unioni industriali di diversi Paesi dell’area e delle principali associazioni imprenditoriali italiane, come si legge in un comunicato del ministero italiano.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ue-Mercosur, quali prospettive economiche per il futuro. Il forum di Prato Notizie correlate L’evento internazionale. C’è Prato in prima fila. Tajani al maxi convegno. Gli affari con il MercosurIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interverrà oggi pomeriggio al teatro Metastasio, ai lavori del Forum economico Italia-America Latina,... DOP del formaggio, crescita record ma margini sotto pressione: il 13 marzo il Forum PROGEO sulle prospettive della filieraL’Italia si conferma leader europeo per numero e valore delle Indicazioni Geografiche nel comparto formaggi: 57 IG su 257 riconosciute a livello UE... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italia-America Latina: a Prato un forum per accendere riflettori su nuove opportunità imprenditoriali; Mattarella In un tempo di conflitti sostenere legami e cooperazione tra Paesi; Il messaggio di Mattarella: Traguardo da valorizzare. Ue-Mercosur, quali prospettive economiche per il futuro. Il forum di PratoIl Teatro Metastasio di Prato è stato scenario questa settimana del Forum economico Italia–America Latina organizzato dal ministero degli Affari esteri, l’Istituto Italo-Latino-americano e l’Agenzia I ... formiche.net UE - Mercosur: a quale condizione si azzerano i diritti doganaliL’Unione europea ha concluso un accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, che assicurerà l’azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dalle aziende europee. Ma per beneficiare ... ipsoa.it Oggi #Prato ospita il Forum economico “Italia, Europa e America Latina: il tempo della svolta verso una nuova centralità strategica. Prospettive di crescita e Mercosur”, promosso dalla #Farnesina in collaborazione con ICE Agenzia e IILA- Organizzazion facebook A #Prato per il Forum economico Italia-Europa- #AmericaLatina alla vigilia dell'entrata in vigore dell'accordo #UE- #Mercosur del 1° maggio Meccanica chimico-farmaceutico moda agroindustria le opportunità per le imprese italiane si aprono adesso x.com