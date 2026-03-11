DOP del formaggio crescita record ma margini sotto pressione | il 13 marzo il Forum PROGEO sulle prospettive della filiera

Il 13 marzo si terrà il Forum PROGEO dedicato al settore del formaggio, dove verranno analizzate le prospettive della filiera. L’Italia guida in Europa con 57 indicazioni geografiche riconosciute, rappresentando il 22% delle 257 totali a livello UE. Negli ultimi mesi, il mercato del Dop del formaggio ha registrato una crescita record, mentre i margini di profitto continuano a essere sotto pressione.

L’Italia si conferma leader europeo per numero e valore delle Indicazioni Geografiche nel comparto formaggi: 57 IG su 257 riconosciute a livello UE (22% del totale). Il valore complessivo della produzione dei formaggi DOP italiani raggiunge 5,9 miliardi di euro, con Grana Padano (2,185 miliardi). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

