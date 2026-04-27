Oggi a Prato si tiene un importante convegno internazionale a cui partecipa il ministro degli Esteri. L'evento si svolge al teatro Metastasio e vede la presenza di rappresentanti di diversi paesi. Tra gli interventi previsti, quello di Tajani, che discuterà di questioni legate agli scambi commerciali con il Mercosur. La giornata si concentra su incontri e approfondimenti riguardanti i rapporti economici tra le nazioni coinvolte.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interverrà oggi pomeriggio al teatro Metastasio, ai lavori del Forum economico Italia-America Latina, organizzato congiuntamente dal ministero degli Esteri e dall’Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila) con il supporto di Ice Agenzia: l’iniziativa "riunirà istituzioni e imprese per approfondire le opportunità derivanti dall’accordo di libero scambio Ue-Mercosur, in vista della sua entrata in vigore il 1° maggio". Il Forum sarà inaugurato da rappresentanti istituzionali e imprenditoriali italiani e latinoamericani e si articolerà in sessioni tematiche e incontri operativi tra...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evento internazionale. C’è Prato in prima fila. Tajani al maxi convegno. Gli affari con il Mercosur

Notizie correlate

Leggi anche: Prato in prima serata tv: visti falsi e infiltrazioni, gli affari sporchi in città

Annalisa ormai è una star internazionale: alle sfilate di Parigi in prima fila con il look da divaAnnalisa è volata a Parigi per la Fashion Week e la cosa ha dato l’ennesima prova del fatto che è ormai diventata una diva internazionale: ecco cosa...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: L’evento internazionale. C’è Prato in prima fila. Tajani al maxi convegno. Gli affari con il Mercosur; Padova Marathon 2026, domani aprirà l'Expo Village in Fiera; Prato rialzati!: la proposta di Targetti per rivitalizzare la città; Silli: ’È un grande orgoglio mostrare la città al mondo’.

L’evento internazionale. C’è Prato in prima fila. Tajani al maxi convegno. Gli affari con il MercosurIl Forum economico Italia-America Latina oggi in varie sedi culturali. Attesa per i rappresentanti di Venezuela, Argentina, El Salvador e Paraguay. lanazione.it

Stando a una prima ricostruzione, la bambina stava giocando con la mamma sul prato nel giardino di casa - facebook.com facebook