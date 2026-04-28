La Commissione Europea ha richiesto a Google di rendere Android compatibile con servizi di intelligenza artificiale offerti da altri fornitori. La decisione fa parte di un procedimento legale avviato contro la società, che dovrà modificare le sue pratiche per consentire una maggiore apertura del sistema operativo. La richiesta si inserisce in un quadro più ampio di controlli sulle pratiche commerciali delle grandi aziende tecnologiche.

? Cosa sapere La Commissione Europea ha chiesto a Google di aprire Android ai servizi IA concorrenti.. L'interoperabilità permetterà ad assistenti terzi di gestire applicazioni e funzioni su dispositivi Android.. La Commissione Europea ha trasmesso a Google le proprie conclusioni preliminari riguardanti l’istruttoria avviata all’inizio dell’anno secondo il Digital Markets Act, delineando le modifiche necessarie per garantire l’interoperabilità di Android con i servizi di intelligenza artificiale di terze parti. La procedura mira a stabilire come Alphabet debba adeguarsi agli obblighi normativi per permettere ai competitor di accedere alle funzioni chiave del sistema operativo in condizioni di parità rispetto alle soluzioni proprietarie del colosso tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE contro Google: Android dovrà aprirsi all’IA dei concorrenti

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