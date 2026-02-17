Android xr | come funzionerà secondo la guida di design di google per occhiali con ia

Google ha pubblicato una guida di design per Android XR, spiegando come funzioneranno gli occhiali con intelligenza artificiale. La società ha deciso di focalizzarsi su due formati principali di dispositivi e sulle modalità di interazione che gli utenti utilizzeranno. La guida fornisce anche dettagli specifici sull’aspetto dell’interfaccia, mostrando le scelte di progettazione adottate per rendere più intuitivo l’uso di questi occhiali.

Questo testo sintetizza le indicazioni di Google relative agli occhiali tecnologici Android XR, evidenziando due formati principali, le modalità di interazione e le considerazioni di design per l'interfaccia. vengono descritti i controlli fisici, le caratteristiche degli schermi e le scelte energetiche volte a ottimizzare la resa complessiva, offrendo una visione d'insieme affidabile e pronta all'impiego operativo. android xr glasses: panoramica e principi di design. tipi di occhiali xr. ai glasses dotati di altoparlanti, microfono e fotocamera integrati.. display ai glasses con un piccolo schermo, il quale può essere disattivato dall'utente; all'interno di questa categoria si distinguono:.