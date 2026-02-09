La Russia lancia nuovi raid in Ucraina | uccisi 4 civili tra cui un bambino di 10 anni

La Russia ha colpito di nuovo alcune zone dell’Ucraina durante la notte tra domenica e lunedì. Quattro civili, tra cui un bambino di 10 anni, hanno perso la vita nei bombardamenti che hanno interessato diverse regioni del paese. Le autorità ucraine confermano le vittime e descrivono le attuali operazioni come intensi raid militari. La situazione rimane tesa e le esplosioni si sono fatte sentire in più aree, senza che ancora si riesca a prevedere quando finiranno gli attacchi.

Almeno quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste uccise a causa degli ultimi bombardamenti condotti dalla Russia nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio in diverse regioni dell'Ucraina. Un totale di 11 missili balistici e 149 droni, secondo l'Aeronautica Militare di Kiev, sono stati lanciati nella notte contro diversi obiettivi nelle zone di Odessa e di Kharkiv, nel sud e nell'est del Paese. Oltre un centinaio tra missili e droni, compresi alcuni modelli Shahed sviluppati insieme all'Iran, sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine. Un raid che ha colpito Odessa ha ucciso un uomo di 35 anni e ferito altre due persone.

