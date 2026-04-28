In un episodio avvenuto nel Catanese, un uomo di 66 anni è stato trovato morto, avvolto nelle lenzuola. La polizia ha fermato una coppia di persone, accusate di aver provocato la morte dell’uomo. Una donna è anche sotto accusa per aver nascosto il corpo. Le indagini hanno portato al fermo di tre persone coinvolte nel fatto. Sono stati sequestrati alcuni oggetti e sono in corso ulteriori accertamenti.

Tre persone sono state fermate dai carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Il provvedimento è stato emesso dai procuratori di Catania e di Messina nei confronti di una 50enne e del suo compagno di 39 anni, un pregiudicato originario di Palagonia, accusati di omicidio, e di una 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, indagata per soppressione di cadavere. L'uomo sarebbe stato ucciso a Taormina e poi il cadavere sarebbe stato portato nelle campagne etnee., Le indagini dei carabinieri erano state avviate dopo il ritrovamento del corpo di Giuseppe Florio, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, da un passante.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese: coppia accusata di omicidio, una donna per soppressione di cadavere

Video CC: Arrestate due persone in provincia di Catania per omicidio e soppressione di cadavere

Notizie correlate

Ucciso e avvolto in lenzuola nel Catanese, fermate tre personeTre persone sono state fermate da carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di...

Leggi anche: Trovato cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia, 66enne accoltellato e avvolto in lenzuola

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, indagini; Ucciso e avvolto in un lenzuolo, cadavere trovato nelle campagne di Castiglione: indaga la Procura; Ucciso e avvolto in un lenzuolo nel Catanese, indaga la Procura; Ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica, il corpo di un 66enne ritrovato nel Catanese.

Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, fermate tre personeTre persone sono state fermate da carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di ... ansa.it

Omicidio a Catania, uomo ucciso e avvolto nelle lenzuola: tre arrestiTre persone sono state fermate dai carabinieri per l'uccisione nel Catanese del 66enne Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Casti ... tg24.sky.it

Ucciso davanti casa, il cranio fracassato: caccia ai killer facebook

Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di x.com