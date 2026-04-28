Tre persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione all’omicidio di un uomo di 66 anni trovato due giorni fa in una zona di campagna a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Il corpo, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica, è stato rinvenuto nel territorio catanese. Le autorità hanno fermato i sospetti, ma al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o altre circostanze dell’accaduto.

Tre persone sono state fermate da carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica. Il provvedimento è stato emesso dai procuratori di Catania e di Messina nei confronti di una 50enne e del suo compagno di 39 anni, un pregiudicato originario di Palagonia, accusati di omicidio, e di una 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, indagata per soppressione di cadavere. L'uomo sarebbe stato ucciso a Taormina e poi il cadavere sarebbe stato portato nella campagne etnee.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso e avvolto in lenzuola nel Catanese, fermate tre persone

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Temi più discussi: Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, indagini; Ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica, il corpo di un 66enne ritrovato nel Catanese; Ucciso e avvolto in un lenzuolo nel Catanese, indaga la Procura; Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica.

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