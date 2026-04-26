Trovato cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia 66enne accoltellato e avvolto in lenzuola

Nelle campagne di Castiglione di Sicilia è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 66 anni, trovato avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Il cadavere è stato scoperto da un passante lungo la strada provinciale 81, in una zona di campagna a Mitogio. La vittima presenta segni di ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Macabro ritrovamento a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Un cadavere avvolto in lenzuola e sacchi di plastica è stato notato da un passante in una zona di campagna lungo la strada provinciale 81. Avvisate le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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