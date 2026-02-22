Ucciso un uomo a Romafermate 2 persone

Un uomo straniero è stato ucciso a Roma, in zona Cornelia, durante il pomeriggio. La causa dell’omicidio sembra essere una lite scoppiata tra più persone. Due sospetti sono stati fermati dalla polizia poco dopo l’accaduto, mentre gli investigatori cercano di chiarire le dinamiche dell’episodio. La scena del crimine è stata isolata per i rilievi del caso. La polizia continua a cercare elementi utili alle indagini.

18.00 Omicidio in pieno giorno in zona Cornelia, a Roma. Un uomo straniero è stato ucciso da almeno due persone. Secondo quanto appreso, la vittima è stata aggredita davanti ad un supermercato: al culmine di una lite qualcuno ha estratto un coltello,colpendola a morte L'uomo non è stato ancora identificato perché senza documenti.Poco dopo l'episodio i carabinieri hanno fermato due extracomunitari, la cui posizione è al vaglio. Non è escluso, però, che altri complici possano aver partecipato alla brutale violenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Paura a Roma, uomo ucciso a coltellate davanti al supermercato: due persone fermateUn uomo è stato colpito a morte con un coltello davanti a un supermercato nel quartiere Nord Ovest di Roma.

Leggi anche: Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate

ORRORE A ROMA: 25ENNE UCCISO A COLTELLATE DA PADRE E FIGLIO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cadavere trovato su un terreno a Bra: è un ragazzo ucciso con un colpo di pistola; Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, ipotesi suicidio: coltello vicino al corpo; Uomo travolto più volte con l'auto e ucciso, arrestato un 54enne. Aveva aggredito anche un'altra persona / VIDEO; Travolge e uccide un uomo vicino al centro commerciale: L'auto nera gli è passata più volte sopra. Poi l'incidente e l'aggressione ad...

Mar-a-Lago, uomo armato entra nella residenza di Trump: ucciso dal Secret Service. «Aveva un fucile»Gli agenti del Secret Service hanno sparato e ucciso un uomo dopo che aveva tentato di entrare nel perimetro di sicurezza del resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump a West Palm Beach, ... ilmessaggero.it

È stato ucciso un uomo che ha cercato di entrare a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in FloridaDomenica mattina la forze dell’ordine statunitensi hanno ucciso un uomo di circa 20 anni che stava cercando di entrare illegalmente a Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente Donald Trump a ... ilpost.it

Il Secret Service ha sparato e ucciso un giovane uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" nel perimetro di sicurezza della villa di Mar-a-Lago. In quel momento Donald Trump si trovava alla Casa Bianca, dove è rimasto per tutto il weekend. L'uomo, - facebook.com facebook

Momenti di tensione in Florida. Un uomo armato è stato ucciso dal Secret Service dopo essere entrato nell’area di sicurezza di Mar-a-Lago. L’intervento è scattato immediatamente per neutralizzare la minaccia. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinami x.com