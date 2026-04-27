Catania 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica

A Catania un uomo di 66 anni è stato trovato morto, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. La vittima, Giuseppe Florio, è stata colpita con un oggetto contundente e presentava ferite da arma da fuoco. Sul luogo sono stati rinvenuti anche alcuni oggetti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. La scena del delitto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Il corpo di un 66ennne, Giuseppe Florio, è stato rinvenuto in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto da alcune lenzuola e sacchi di plastica. Lo rende noto il quotidiano La Sicilia. Il cadavere dell'uomo, incensurato e originario di Giardini Naxos, nel Messinese, è stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme. Secondo i primi rilievi la vittima sarebbe stata uccisa con un corpo contundente utilizzato per colpirla in più parti del corpo, anche alla testa. Florio presentava anche delle ferite da arma da taglio. Sul posto, poco lontano dal corpo, è stata rinvenuta l'auto dell'uomo, data alle fiamme.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica Catania: identificata la donna uccisa nei pressi del porto Notizie correlate Leggi anche: Trovato cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia, 66enne accoltellato e avvolto in lenzuola Leggi anche: Cani morti nel fosso, trovate altre ossa: erano in sacchi di plastica Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio nel catanese, un corpo avvolta da lenzuola trovato in campagna; Catania, spacciava cocaina nonostante i domiciliari: arrestato 66enne; Cadavere di un 66enne di Taormina ritrovato a Castiglione di Sicilia. La sua auto bruciata nella zona di Bruderi. Ucciso e avvolto in lenzuola nel Catanese, indagini(ANSA) – CATANIA, 27 APR – Proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce su un omicidio avvenuto ieri nel Catanese, dopo che il cadavere di un 66enne, Giuseppe Florio, un incensurato originario ... espansionetv.it Ucciso e avvolto in lenzuola nel Catanese, indagini in corsoL'uomo è stato ucciso, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, e gettato tra le sterpaglie. Un passante ha dato l'allarme. meridionews.it Morti di circonvallazione Catania: ancora... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook Crediamoci. @seriecofficial | 38ª giornata Catania Stadio comunale, Caravaggio 18:00 CEST #AtalantaU23Catania #SerieCSkyWifi #GoAtalantaGo x.com