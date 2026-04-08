A Crema, un giovane di 20 anni è stato ucciso con colpi di arma bianca e sprangate. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in relazione all’omicidio. I carabinieri hanno recuperato una delle armi impiegate nel delitto. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove sono intervenuti i soccorritori prima di constatare il decesso. La polizia sta continuando le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.

Gli investigatori hanno rinvenuto il coltello con il quale il 17enne avrebbe ucciso Hamza Salama, il giovane aggredito mortalmente a Crema, in via Brescia, intorno alle 22:30 del lunedì di Pasquetta. Ma non tutte le armi hanno risposto all’appello: si cerca ancora, infatti, la spranga con la quale l’indagato è stato visto colpire ripetutamente il 20enne durante l’aggressione. Trovata una delle armi usate contro il 20enne La notizia arriva dall’Ansa. Mercoledì 8 aprile i carabinieri di Crema, al comando del capitano Antonio Laviola, hanno rinvenuto una delle armi usate per uccidere Hamza Salama, il 20enne lasciato in fin di vita in via Brescia, a Crema, intorno alle 22:30 del 6 aprile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hamza Salama ucciso a Crema a sprangate e coltellate da un 17enne, trovata una delle armi dell'omicidio

L’omicidio di Hamza Salama a Crema. L’interrogatorio del 17enne per capire le ragioni di una violenza bestialeCrema (Cremona), 8 aprile 2026 – Cos’ha spinto un giovanissimo, nemmeno 18enne, a uccidere a bastonate un altro giovanissimo, per poi finirlo a...

Crema, ucciso a sprangate in strada: fermato un 17enneLo ha preso a calci, lo ha colpito con una spranga e poi gli ha sferrato una coltellata: è morto così Hamza Salama, 20 anni, egiziano.

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Ha 17 anni il ragazzo già rintracciato dai carabinieri e sospettato di aver aggredito e ucciso ieri sera per strada con una spranga o un bastone a Crema, in provincia di Cremona, il ventenne egiziano Hamza Salama. La Procura dei Minorenni di Brescia è stat - facebook.com facebook

UN 17ENNE HA UCCISO A COLPI DI SPRANGA IL VENTENNE EGIZIANO HAMZA SALAMA: IL GIOVANE STATO... x.com