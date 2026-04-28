Nella serata di Pasquetta a Crema, un giovane di 20 anni è stato colpito con sprangate e coltellate. L'episodio ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle forze dell'ordine, che hanno identificato e iscritto nel registro degli indagati tre giovani, tra cui anche una ragazza. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le verifiche sul caso.

Crema (Cremona), 28 aprile 2026 – Hamza Salama è stato ucciso a 20 anni a sprangate e coltellate la sera di Pasquetta a Crema, in provincia di Cremona. Adesso arriva una svolta nelle indagini. La Procura, infatti, ha iscritto nel registro degli indagati altre tre persone oltre al 17enne marocchino accusato di omicidio. Un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. E' poi morto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e trovare l'aggressore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hamza Salama, ucciso a sprangate a Crema a Pasquetta. Indagati altri tre giovani (tra cui una ragazza)

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