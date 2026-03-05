Uccise la moglie a coltellate ergastolo anche in Appello per Franco Panariello

La Corte d'Assise d'Appello di Ancona ha confermato l'ergastolo per Franco Panariello, condannato per aver ucciso la moglie Concetta Marruocco, di 53 anni, a Cerreto d'Esi. Il 57enne originario di Torre del Greco era stato giudicato colpevole anche in primo grado. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio.

ANCONA – Franco Panariello condannato all'ergastolo anche in secondo grado. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Ancona è uscita ieri pomeriggio per il 57enne, originario di Torre del Greco che uccise la moglie Concetta Marruocco, 53 anni, a Cerreto d'Esi. Il femminicidio si consumò il 24 ottobre del 2023. Quella notte Panariello entrò in casa della moglie con una copia delle chiavi che si era tenuto e raggiunta la donna in camera da letto l'aggredì con il coltello sferrando più colpi. Panariello è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dal vincolo di parentela, dalla minorata difesa perché avvenuto in piena notte, per l'utilizzo dell'arma e per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima.