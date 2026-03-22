Vincenzo Dongellini, 49 anni di Casalfiumanese, è accusato di aver ucciso a coltellate la moglie Valentina Sarto, 41 anni di Bologna, a Bergamo. Tre giorni dopo il fatto, Dongellini ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo che ci sarebbero state

Vincenzo Dongellini, il 49enne di Casalfiumanese (Imola) che tre giorni fa a Bergamo ha ammazzato a coltellate la moglie Valentina Sarto, bolognese di 41 anni, ha parlato. Se davanti ai pm bergamaschi l’ex magazziniere (assistito dall’avvocato Battistelli) si era avvalso della facoltà di non rispondere, ieri davanti al gip Gaudino ha scelto di raccontare la sua versione. Un racconto che sarebbe però smentito nei fatti: dalle carte e dall’autopsia sulla donna. L’imputato ha spiegato che il giorno prima dell’omicidio lui e lei avevano litigato e si erano strattonati reciprocamente. Si erano addormentati assieme e svegliati il giorno successivo (mercoledì 18, il giorno del delitto) entrambi agitati, e lui aveva minacciato e insultanto la moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise la moglie, le bugie di Dongellini: "Coltellate reciproche". Il gip: "Mente"

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