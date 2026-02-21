Tre milioni nascosti in un armadio | imprenditore nei guai
Adolfo Greco di Castellammare di Stabia ha scoperto di avere tre milioni di euro nascosti in un armadio, dopo un sequestro preventivo. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata, che ha portato al sequestro di una somma ingente. L’imprenditore si trova ora sotto indagine e dovrà spiegare la provenienza di quei soldi. La scoperta ha attirato l’attenzione sulla gestione patrimoniale dell’uomo.
La somma apparteneva ad Alfonso Greco. Secondo gli inquirenti avrebbe rapporti con la malavita organizzata Un sequestro preventivo da quasi 3 milioni di euro. È quello subito dall'imprenditore di Castellammare di Stabia Adolfo Greco, raggiunto da un decreto della Procura di Torre Annunziata eseguito dalla guarda di finanza. La cifra esatta è 2 milioni e 720mila euro. Il sequestro costituisce l'epilogo di investigazioni suppletive svolte a seguito di una perquisizione nell'abitazione dell'imprenditore. Una perquisizione operata nell'ambito di una misura di custodia cautelare da parte della Direzione distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Napolitoday.it
