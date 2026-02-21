Tre milioni nascosti in un armadio | imprenditore nei guai

Adolfo Greco di Castellammare di Stabia ha scoperto di avere tre milioni di euro nascosti in un armadio, dopo un sequestro preventivo. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata, che ha portato al sequestro di una somma ingente. L’imprenditore si trova ora sotto indagine e dovrà spiegare la provenienza di quei soldi. La scoperta ha attirato l’attenzione sulla gestione patrimoniale dell’uomo.

La somma apparteneva ad Alfonso Greco. Secondo gli inquirenti avrebbe rapporti con la malavita organizzata Un sequestro preventivo da quasi 3 milioni di euro. È quello subito dall'imprenditore di Castellammare di Stabia Adolfo Greco, raggiunto da un decreto della Procura di Torre Annunziata eseguito dalla guarda di finanza. La cifra esatta è 2 milioni e 720mila euro. Il sequestro costituisce l'epilogo di investigazioni suppletive svolte a seguito di una perquisizione nell'abitazione dell'imprenditore. Una perquisizione operata nell'ambito di una misura di custodia cautelare da parte della Direzione distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Droga e coltelli nascosti negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guaiLa Polizia di Stato ha trovato droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola a Battipaglia.

Star di “OnlyFans“ nei guai. Guadagni nascosti al Fisco. Segnalazione a EquitaliaDue influencer attive su “OnlyFans” sono sotto indagine fiscale a Lodi, a seguito di controlli della Guardia di Finanza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.