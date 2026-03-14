Un uomo è stato denunciato a Casalpusterlengo dopo aver molestato clienti di un bar e fermato passanti mentre si trovava in evidente stato di ebbrezza. Le persone coinvolte hanno segnalato comportamenti indesiderati e fastidiosi. La polizia è intervenuta per fermare la situazione e procedere con le verifiche del caso. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o su eventuali misure adottate.

Casalpusterlengo (Lodi), 14 marzo 2026 – Molestava i clienti di un bar e fermava i passanti mentre si trovava in evidente stato di ubriachezza. Una situazione che, dopo diverse segnalazioni, ha portato all’intervento della Polizia Locale e all’adozione di provvedimenti severi. Prosegue l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Locale di Casalpusterlengo, impegnata, in questi mesi, in numerose operazioni di prevenzione e sicurezza. Nei mesi scorsi gli agenti sono intervenuti nel centro storico dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di un uomo che disturbava avventori e passanti all’esterno di un bar. L’uomo, un 43enne di nazionalità marocchina, residente nel Lodigiano, nelle ultime ore è infine stato trovato in evidente stato di ubriachezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalpusterlengo: molesta avventori di un bar e passanti, denunciato

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