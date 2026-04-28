uberto e stefania chi sono i genitori di drusilla gucci

Uberto e Stefania Gucci sono i genitori di Drusilla Gucci. La loro relazione si caratterizza per un legame forte e stabile. Non sono note altre informazioni sui loro ruoli o occupazioni, né dettagli sulla loro vita privata. La famiglia Gucci è nota nel settore della moda, ma non ci sono dati pubblici specifici riguardo a loro.

I genitori di Drusilla Gucci sono Uberto e Stefania Gucci, ai quali è legata da un solidissimo rapporto. Riservatissimo il padre assente anche dai social, a differenza della madre che si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la partecipazione dell’ereditiera a L’Isola Dei Famosi nel 2021. Il volto tv sarà oggi ospite a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. La famiglia celebre nel mondo della moda deve i suoi fasti a Guccio Gucci, trisnonno di Drusilla e fondatore della maison. Il nome dell’ex naufraga è inoltre un omaggio alla nonna Drusilla Cafferelli, madre di Uberto. Il padre dell’ereditiera è il figlio di Roberto, fratello di Maurizio (sposato con Patrizia Reggiani ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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