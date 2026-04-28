UAE’s e& Joins MagicCube’s $10M Round to Advance Sovereign-Grade Post-Quantum Security for AI Identity and Payments

Una società degli Emirati Arabi Uniti ha partecipato a un finanziamento di 10 milioni di dollari condotto da MagicCube, una startup specializzata in soluzioni di sicurezza post-quantistiche. L’investimento mira a sviluppare sistemi di sicurezza di livello sovrano per applicazioni legate a intelligenza artificiale, identità digitale e pagamenti. La notizia arriva da un comunicato ufficiale diffuso oggi, che dettaglia le modalità dell’operazione e gli obiettivi di innovazione tecnologica.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CUPERTINO, Calif., April 28, 2026 PRNewswire — MagicCube, the pioneer of software-based security for payments, identity, and digital assets, today announced that e& capital, the investment arm of global technology group e&, has joined its $10 million funding round, marking the second closing of the investment. The partnership underscores a shared mission to deliver sovereign-grade, hardware-free security that strengthens digital trust across devices, clouds, and jurisdictions worldwide. e& capital joins first-close strategic investor Verifone, a global leader in payments technology, along with existing financial and individual investors, including Bold Capital Partners and Mosaik Partners, among others.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - UAE’s e& Joins MagicCube’s $10M Round to Advance Sovereign-Grade Post-Quantum Security for AI, Identity, and Payments Notizie correlate Leggi anche: Al Etihad Payments Selects Montran to Power Cross-Border Instant Payments Integration Former UK Ministry of Defence Chief Data and AI Officer Joins StriderCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, April 13, 2026 /PRNewswire/ — Strider Technologies, Inc.