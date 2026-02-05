Al Etihad Payments Selects Montran to Power Cross-Border Instant Payments Integration

Al Etihad Payments ha scelto Montran per sviluppare una piattaforma di pagamenti internazionali. La società degli Emirati Arabi Uniti, che gestisce il sistema di pagamenti nazionali Aani, ha deciso di affidare a Montran il compito di creare un nuovo gateway per le rimesse transfrontaliere. L’obiettivo è rendere più veloci e semplici le transazioni tra paesi, migliorando l’efficienza del sistema di pagamenti internazionale.

ABU DHABI, UAE , Feb. 5, 2026 PRNewswire -- Al Etihad Payments (AEP), a subsidiary of the Central Bank of the UAE and owner-operator of Aani, the country's national instant payments platform, has selected Montran to implement a next-generation International Remittance Platform (IRP) Gateway. This initiative represents a key step in enabling seamless cross-border connectivity with other national instant payment systems, supporting the UAE's vision for interoperable, future-ready financial infrastructure. As part of its strategic roadmap under the National Payment Systems Strategy, AEP aims to extend Aani's capabilities beyond domestic boundaries.

