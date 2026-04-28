In queste ore si parla molto di calcio, con diverse dichiarazioni e indiscrezioni che circolano tra i protagonisti. Un allenatore ha commentato la crescita della sua squadra, sottolineando che ora si vede qualcosa di più rispetto al passato, mentre un altro ha rivelato di aver chiesto informazioni riguardo a un suo ex collaboratore. Nel frattempo, durante una partita, si è notato un approccio difficile da parte di una squadra, che nel secondo tempo ha mostrato una reazione significativa.

2026-04-27 23:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: ROMA – “ È stata una partita tosta, abbiamo approcciato da squadra stanca mentalmente, però poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto un gran secondo tempo. Abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo anche dimostrato reazione e carattere “. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pareggio casalingo per 3-3 in campionato contro l’Udinese. “ Qualcosa in più si comincia a vedere, anche se molti dei giocatori rientrati non avevano 90 minuti nelle gambe. Anche oggi ho esaurito i cambi a 15 minuti dalla fine “, prosegue il tecnico biancoceleste, che torna sulla crescita di Motta: “ Non ero contento quando hanno venduto Mandas, ma abbiamo avuto la fortuna di trovare un ragazzo di livello come Motta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Sarri: “Lazio, qualcosa ora si vede. Io al Napoli? Fantacalcio”. Runjaic: “A Maurizio ho chiesto…”

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