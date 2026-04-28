A Brescia si avvicina la 39esima edizione della StraBrescia, una manifestazione che combina corsa e camminata a passo libero. La manifestazione, non competitiva, si svolge ogni anno nella città e rappresenta uno degli eventi più consolidati nel calendario locale. La data dell’evento si avvicina, e tra pochi giorni i partecipanti prenderanno parte alla manifestazione che si tiene tradizionalmente in questa stagione.

Brescia – È conto alla rovescia, a Brescia, per la 39esima edizione della StraBrescia, la corsa e camminata a passo libero ludico - motoria (non agonistica) più “vecchia” della città. L’appuntamento è il 10 maggio con partenza alle 9 dal polivalente di via Collebeato 12. Agli appassionati della corsa - ma non solo - verranno proposti tre percorsi, da 7, 14 e 19 chilometri, che attraverseranno i punti più belli e panoramici di Brescia, come il giardino botanico della “Montagnola”, la strada del Soccorso, il Castello e il centro storico cittadino. Tutto pronto per la 39esima edizione della StraBrescia (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutto pronto per la StraBrescia, giunta alla 39esima edizione

Notizie correlate

Mostra agricola di Campoverde, presentata la 39esima edizioneÈ stata presentata all’Enea Hotel l’edizione numero 39 della Mostra Agricola Campoverde.

Rosamimosa, verso la 39esima edizione della corsa femminile più antica d’ItaliaFirenze, 12 febbraio 2026 – Firenze si prepara ad accogliere, sabato 7 marzo 2026, la 39ª edizione della Rosamimosa, storica manifestazione podistica...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mogoro, tutto pronto per la 16ª edizione di Saboris Antigus; Tutto pronto per la nuova edizione della Festa del Riso alla Pilota De.Co. di Castel D’Ario (Mn); A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di Maranello; A Casale Corte Cerro tutto pronto per la festa patronale.

A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di MaranelloClasse 1997, appassionato di viaggi, sport e cinema. Ritengo che la comunicazione, in ogni sua forma e sfaccettatura, sia lo strumento capace di trasformare il… C’è un esperimento mentale che vale la ... ecodibergamo.it

Tutto pronto per la prima de Il Diavolo Veste Prada 2Carpi è pronta a vestirsi (letteralmente) a festa per uno degli eventi più attesi della stagione: l’arrivo al cinema de Il Diavolo Veste Prada 2. E no, non è solo un film. È già un piccolo fenomeno. temponews.it

Tutto pronto #CagliariAtalanta facebook

Tutto pronto per l’esordio a Madrid FORZAAAAAAAA x.com