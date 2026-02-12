Rosamimosa verso la 39esima edizione della corsa femminile più antica d’Italia

Firenze si appresta a vivere un’altra edizione della Rosamimosa, la corsa femminile più antica d’Italia. L’appuntamento è per sabato 7 marzo, quando migliaia di donne si riuniranno per correre insieme e lanciare un messaggio di forza contro ogni forma di violenza. La città si sta già preparando ad accogliere questa tradizione che ogni anno anima le strade e unisce persone di tutte le età.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Firenze si prepara ad accogliere, sabato 7 marzo 2026, la 39ª edizione della Rosamimosa, storica manifestazione podistica dedicata alle donne e al messaggio forte e chiaro della lotta contro ogni forma di violenza. Il ritrovo è fissato alle 14 allo stadio di atletica Bruno Betti, in via del Filarete 5A, zona Soffiano. L'organizzazione è a cura del Gs Le Torri di Firenze. In programma una gara competitiva di 8,5 km riservata esclusivamente alle donne, che si snoderà sulle colline fiorentine con partenza dalla pista del Bruno Betti, affiancata da una camminata ludico-motoria di 5 km, aperta anche agli uomini.

