Tutto pronto per la 39esima edizione della StraBrescia

Il 10 maggio si svolgerà la 39ª edizione della StraBrescia, una corsa e camminata a passo libero e non competitiva. Questa manifestazione rappresenta l’evento podistico più antico della città, coinvolgendo partecipanti di diverse età. La gara prevede un percorso cittadino che si snoda attraverso le strade principali, offrendo un’occasione di movimento e socializzazione per i cittadini. L’organizzazione ha confermato la presenza di vari punti di ristoro lungo il tragitto.

Il 10 maggio via alla corsa e camminata a passo libero ludico - motoria (non agonistica) più “vecchia” della città. Partenza alle 9 dal polivalente di via Collebeato 12, tre i percorsi proposti: 7, 14 e 19 chilometri. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto pronto per la 39esima edizione della StraBrescia Notizie correlate Tutto pronto per la StraBrescia, giunta alla 39esima edizioneBrescia – È conto alla rovescia, a Brescia, per la 39esima edizione della StraBrescia, la corsa e camminata a passo libero ludico - motoria (non... Rosamimosa, verso la 39esima edizione della corsa femminile più antica d’ItaliaFirenze, 12 febbraio 2026 – Firenze si prepara ad accogliere, sabato 7 marzo 2026, la 39ª edizione della Rosamimosa, storica manifestazione podistica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mogoro, tutto pronto per la 16ª edizione di Saboris Antigus; Tutto pronto per la nuova edizione della Festa del Riso alla Pilota De.Co. di Castel D’Ario (Mn); A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di Maranello; A Casale Corte Cerro tutto pronto per la festa patronale. A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di MaranelloClasse 1997, appassionato di viaggi, sport e cinema. Ritengo che la comunicazione, in ogni sua forma e sfaccettatura, sia lo strumento capace di trasformare il… C’è un esperimento mentale che vale la ... ecodibergamo.it Tutto pronto per la prima de Il Diavolo Veste Prada 2Carpi è pronta a vestirsi (letteralmente) a festa per uno degli eventi più attesi della stagione: l’arrivo al cinema de Il Diavolo Veste Prada 2. E no, non è solo un film. È già un piccolo fenomeno. temponews.it Tutto pronto #CagliariAtalanta facebook Tutto pronto per l’esordio a Madrid FORZAAAAAAAA x.com