L’Ancona ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida contro il Notaresco. Nel frattempo, si stanno definendo le regole per il ripescaggio in caso di accesso ai playoff, con la possibilità di ottenere la posizione vincendo come seconda classificata e sperando che la Pistoiese non raggiunga lo stesso risultato. La squadra si concentra sulla preparazione, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime gare.

L’Ancona guarda avanti e ricomincia la preparazione in vista della prossima partita, quella contro il Notaresco. Da vincere assolutamente, per cominciare a programmare il futuro. Che passa per la vittoria dei playoff. Solo una vittoria in semifinale (10 maggio) e finale (17 maggio), infatti, permetterebbe all’Ancona di accedere alla graduatoria per i ripescaggi. Con meccanismi finalmente chiari. Ieri, infatti, il consiglio federale riunito a Roma, ha definito procedure, criteri e termini per l’integrazione delle carenze di organico che riguardano il prossimo campionato di serie C. Nello specifico, scrive la Figc, è stata mantenuta la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutti i criteri per il ripescaggio. Vincere i playoff da secondi e sperare che la Pistoiese non faccia lo stesso

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