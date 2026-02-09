La Littizzetto si rivolge direttamente al presidente Mattarella, sorprendendo con una battuta che mette a confronto il suo ruolo con quello di Trump. “Incredibile che faccia lo stesso lavoro di Trump”, dice, paragonandolo anche a personaggi come l’Uomo gatto e Giorgio Parisi, che secondo lei avrebbero lo stesso codice Ateco. La frase suscita sorpresa e qualche sorriso tra chi ascolta, mentre il commento si fa notare per la sua spontaneità e il tono diretto.

“Caro presidente Sergio Mattarella, è incredibile che lei faccia lo stesso lavoro di Donald Trump. È come se l’Uomo gatto e Giorgio Parisi avessero lo stesso codice Ateco”. È uno dei passaggi della tradizionale “letterina” di Luciana Littizzetto, nell’ultima puntata indirizzata proprio al nostro Capo di Stato, a Che tempo che fa, sul Nove. La comica torinese ha fatto riferimento alla visita di Mattarella a Crans-Montana. “Lei fa il presidente di tutti, non quello che fa campagna elettorale. Speriamo che il prossimo domiciliato al Quirinale sia un adulto come lei”. L'articolo Littizzetto a Mattarella: “Incredibile che faccia lo stesso lavoro di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Littizzetto a Mattarella: “Incredibile che faccia lo stesso lavoro di Trump. Come l’Uomo gatto e Giorgio Parisi con lo stesso codice Ateco”

