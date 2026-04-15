Un’alimentazione equilibrata può influire positivamente sulla salute dell’intestino, grazie a determinati alimenti che favoriscono il benessere del microbiota. Alcuni cibi sono più indicati di altri per mantenere in equilibrio la flora intestinale e ridurre il rischio di malattie. La scelta di alimenti specifici può contribuire a migliorare la funzionalità digestiva e a sostenere la salute generale dell’organismo.

Un intestino in salute è fondamentale per il benessere generale dell’organismo, poiché influisce sulla digestione, sul sistema immunitario e anche sul benessere metabolico. La salute del microbiota intestinale (l’insieme di miliardi di batteri presenti nel nostro intestino) dipende anche da ciò che si mangia tutti i giorni, per questo scegliere i cibi giusti è fondamentale, in modo da rafforzare la flora batterica, ridurre l’infiammazione e migliorare le funzionalità intestinali. Scopriamo allora i 4 tipi di alimenti che fanno più bene all’intestino. Alimenti ricchi di probiotici come yogurt e cibi fermentati come kefir, kimchi, kombucha, tempeh e crauti contribuiscono alla salute intestinale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I 4 tipi di alimenti che fanno più bene all'intestino

I 10 alimenti che scatenano il colon irritabile

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