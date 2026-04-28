Turismo un’occasione di lavoro Studenti e aziende a tu per tu

Da ilrestodelcarlino.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 10,30 si terrà un evento presso l’Hotel Duchessa Isabella, organizzato da Confcommercio Ferrara e Federalberghi provinciale. L’incontro, intitolato “Turismo e lavoro”, sarà dedicato alla connessione tra studenti e aziende del settore turistico, con un focus particolare sull’occupazione nell’ospitalità alberghiera. L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle imprese e studenti interessati a conoscere opportunità di lavoro nel comparto.

’Turismo e lavoro’, un incontro domani alle 10,30 all’Hotel Duchessa Isabella - promosso da Confcommercio Ferrara e Federalberghi provinciale – e dedicato alla ricerca di personale nei settori turistici ed in particolare dell’ ospitalità alberghiera. Una delle questioni più urgenti che si presenta periodicamente e che rappresenta uno dei punti più strategici per dare risposte concrete al settore. Dopo il saluto istituzionale di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio e di Angelo Golisano neo presidente di Federalberghi Ferrara, la mattinata coordinata dal direttore generale di Confcommercio Davide Urban, vedrà di seguito gli interventi tecnici di Rossana Astorri (responsabile del servizio Paghe e Lavoro) e di Barbara Gumieri (direttrice della sede di Ferrara dell’ente formativo Iscom Bologna Ferrara ).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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