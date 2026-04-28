Turismo un’occasione di lavoro Studenti e aziende a tu per tu

Domani alle 10,30 si terrà un evento presso l’Hotel Duchessa Isabella, organizzato da Confcommercio Ferrara e Federalberghi provinciale. L’incontro, intitolato “Turismo e lavoro”, sarà dedicato alla connessione tra studenti e aziende del settore turistico, con un focus particolare sull’occupazione nell’ospitalità alberghiera. L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle imprese e studenti interessati a conoscere opportunità di lavoro nel comparto.

’Turismo e lavoro’, un incontro domani alle 10,30 all’Hotel Duchessa Isabella - promosso da Confcommercio Ferrara e Federalberghi provinciale – e dedicato alla ricerca di personale nei settori turistici ed in particolare dell’ ospitalità alberghiera. Una delle questioni più urgenti che si presenta periodicamente e che rappresenta uno dei punti più strategici per dare risposte concrete al settore. Dopo il saluto istituzionale di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio e di Angelo Golisano neo presidente di Federalberghi Ferrara, la mattinata coordinata dal direttore generale di Confcommercio Davide Urban, vedrà di seguito gli interventi tecnici di Rossana Astorri (responsabile del servizio Paghe e Lavoro) e di Barbara Gumieri (direttrice della sede di Ferrara dell’ente formativo Iscom Bologna Ferrara ).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo, un’occasione di lavoro. Studenti e aziende a tu per tu The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Futuro lavorativo: giovani a tu per tu con le aziendeCirca 300 studenti coinvolti, colloqui con le aziende e laboratori per prepararsi al mondo del lavoro. Maresciallo Medaglia d’Oro. Giuseppe Giangrande a tu per tu con gli studentiIl Maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ha incontrato ieri mattina a Barga, presso l’auditoriium della Parrocchia Sacro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Turismo, un’occasione di lavoro. Studenti e aziende a tu per tu; Napoli accoglie la vicesindaca di Volos in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città; Commissione Economia: adesione ad Associazione della via Francigena un bene per turismo e imprese; La Città Metropolitana accoglie 15 buyer internazionali: al via il Fam Trip per promuovere il territorio · ilreggino.it. TURISMO ORGANIZZATO | I trend e i temi cruciali per le aziende del settoreArival ha presentato un interessante report al centro di un evento cui oggi partecipa anche la Federazione turismo organizzato di Confcommercio ... ilsussidiario.net Turismo e accessibilità: un diritto per tutti e tutte«Abbiamo ascoltato buone pratiche, progetti ed esperienze dei territori, del Terzo Settore e del mondo privato, preziose testimonianze di una realtà che, se ... superando.it Mai come quest’anno, la Puglia del turismo potrebbe o parare il colpo della totale destabilizzazione indotta dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran (cui si devono aggiungere il proseguimento dell’invasione russa dell’Ucraina e - facebook.com facebook