Il Maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d’Oro al Valor Civile, si è confrontato ieri mattina a Barga con gli studenti della scuola media “Mordini” nell’auditorium della Parrocchia Sacro Cuore, per condividere le sue esperienze di vita e di servizio, un incontro che ha attirato l’attenzione di molti giovani curiosi di conoscere da vicino le imprese che lo hanno reso celebre.

Il Maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ha incontrato ieri mattina a Barga, presso l’auditoriium della Parrocchia Sacro Cuore, gli studenti della scuola media “Mordini“ e i loro insegnanti. L’evento, nato dalla collaborazione tra l’istituto scolastico e il locale Comando Compagnia Carabinieri, è stato introdotto dal Comandante, Maggiore Biagio Oddo, dalla vicepreside Francesca Banchieri e dalla sindaca di Barga, Caterina Campani, che ha offerto un commosso intervento. Erano inoltre presenti il prof. Germano Cipolletta, dirigente dell’ISI di Barga, i rappresentanti delle associazioni Carabinieri in congedo, i componenti dell’UNITRE di Barga, il parroco, Don Stefano Serafini e i volontari della Croce Rossa di Prato che hanno accompagnato a Barga il Maresciallo che li ha definiti "i suoi paladini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Maresciallo Medaglia d'Oro. Giuseppe Giangrande a tu per tu con gli studenti

