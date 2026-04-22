Futuro lavorativo | giovani a tu per tu con le aziende

Circa 300 studenti si sono confrontati con rappresentanti di aziende attraverso colloqui e laboratori dedicati. L'iniziativa ha previsto incontri diretti e sessioni pratiche per aiutare i giovani a conoscere meglio le opportunità e le richieste del mercato del lavoro. L’obiettivo è fornire strumenti utili per affrontare le sfide future nel mondo professionale.

Circa 300 studenti coinvolti, colloqui con le aziende e laboratori per prepararsi al mondo del lavoro. Ha preso il via ieri, nel chiostro del Palazzo di San Cristoforo, la seconda edizione di “ WorkLab – Costruisci il tuo futuro”, l’iniziativa promossa dalla Provincia per avvicinare scuola e occupazione. La prima giornata ha visto la partecipazione di vari istituti superiori e centri di formazione del territorio, tra cui Calam, Fondazione Luigi Clerici, Einaudi di Lodi, Iis Codogno e l’istituto Tosi di Codogno. Una presenza ampia, a cui si sono aggiunti anche alcuni giovani interessati a titolo individuale, con l’obiettivo di confrontarsi a tu per tu col mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Futuro lavorativo: giovani a tu per tu con le aziende Tirocini Regione Calabria #tirocinio #giovani #calabria #lavoro #opportunità #aziende #bando Notizie correlate A tu per tu con Angelo Ciavarrella: "Futuro Nazionale si fonda sui valori della Costituzione: a Pisa piena sintonia con sindaco Conti"Un nuovo attore che ha debuttato da pochi mesi sul palcoscenico della politica italiana sotto la guida del generale Roberto Vannacci: si tratta di... A tu per tu con la natura. Le storie dei nostri alberiLo scorso anno abbiamo fatto un’uscita nei boschi del nostro territorio per svolgere un’attività diversa dal solito: per conoscere, comprendere ed... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Futuro lavorativo: giovani a tu per tu con le aziende; A Milano, l’edicola del futuro per orientarsi nel lavoro che cambia; Inclusione guida il futuro lavorativo dei giovani ad Assisi; Un ponte tra studio e lavoro: a Locri nasce l’Academy per il futuro dei giovani. Futuro lavorativo: giovani a tu per tu con le aziendeCirca 300 studenti coinvolti, colloqui con le aziende e laboratori per prepararsi al mondo del lavoro. Ha preso il ... ilgiorno.it Spazio Futuro Ostia: dove promuovere i talenti dei giovaniLo Spazio Futuro, co-progettato con i giovani del territorio, metterà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze la possibilità di fruire di opportunità culturali, artistiche e di protagonismo civico, ... savethechildren.it IL TUO FUTURO INIZIA QUI ... con gli ONE-STOP-SHOP del Progetto Europeo GO2VET! Vieni a scoprire i nostri sportelli pensati per accompagnare i cittadini di Paesi terzi nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Non semplici servizi, ma percorsi facebook