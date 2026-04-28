turismo corso gratuito di due giorni per gli operatori di rocchetta

Il 14 e 15 maggio si svolgerà un corso gratuito di due giorni rivolto agli operatori del settore turistico nella località di Rocchetta. L’iniziativa mira a fornire competenze pratiche e aggiornamenti sulle strategie di promozione e gestione delle attività turistiche. L’evento si svolgerà presso una struttura locale e prevede sessioni teoriche e pratiche condotte da esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori interessati.

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg) – Un corso gratuito per utilizzare al meglio strumenti e potenzialità nei settori di turismo, cultura e agroalimentare: a Rocchetta Sant’Antonio, il 14 e il 15 maggio, gli operatori locali delle strutture ricettive, della ristorazione, ma anche le guide turistiche, gli artigiani, i produttori locali e le persone attive nell’associazionismo, potranno partecipare a una full immersion di due giorni per ampliare e affinare le proprie competenze nella valorizzazione del territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio nell’ambito del progetto PNRR Borghi. LAVORARE IN RETE. L’obiettivo è imparare a lavorare in rete con altri operatori, creare esperienze turistiche per i visitatori, realizzare azioni, progetti ed eventi capaci di essere attrattivi per i visitatori durante tutto l’anno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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