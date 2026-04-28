Turismo a piedi Roma resta al top | è prima anche nel 2026

Roma si conferma la città più visitata a piedi anche nel 2026, mantenendo il primo posto nella classifica internazionale dedicata alle destinazioni ideali per esplorare a piedi. La città continua a essere scelta da molti turisti per le sue strade, monumenti e quartieri storici. I dati ufficiali mostrano che Roma si mantiene stabile come meta preferita per chi preferisce visitare le città a piedi.

Roma si conferma la città numero uno del turismo a piedi anche nel 2026, mantenendo ancora una volta il primato nella classifica internazionale dedicata alle migliori città da esplorare camminando. Un risultato, questo, che rafforza il ruolo della Capitale come punto di riferimento globale per chi ama scoprire le destinazioni passo dopo passo, tra itinerari urbani e percorsi ricchi di fascino. Roma regina mondiale del turismo a piedi, un primato costruito su dati e esperienza. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A incoronare Roma miglior città del “turismo a piedi” è la classifica Best 100 Walking Cities 2026 firmata GuruWalk. La Capitale conquista il primo posto mondiale per il terzo anno consecutivo, grazie a un’analisi basata su oltre 467mila recensioni verificate relative a circa 3.🔗 Leggi su Funweek.it

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