Livorno | 6° posto nel clima 2026 scende ma resta top

Livorno si colloca al sesto posto nella classifica nazionale sul clima 2026, scendendo di due posizioni rispetto all’anno precedente. La città mantiene comunque una posizione tra le prime a livello nazionale, nonostante il calo. La graduatoria considera vari parametri legati alle condizioni climatiche e alle azioni messe in atto a livello locale. La classifica viene aggiornata annualmente e pubblicata ufficialmente.

Livorno si posiziona al sesto posto nella classifica nazionale del clima 2026, scendendo di due gradini rispetto all’anno precedente. La graduatoria, basata su quindici indicatori climatici analizzati su un decennio, conferma la città come una delle mete più vivibili in Italia per condizioni atmosferiche favorevoli. Lo studio valuta i dati metereologici dal 2015 al 2025, evidenziando come il territorio livornese mantenga una posizione d’eccellenza nonostante la lieve discesa nella classifica generale. Mentre Bari domina la vetta assoluta, seguita da Barletta Andria Trani e Pescara, la nostra città rimane nel gruppo di testa a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

