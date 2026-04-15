Turismo a piedi la prima fiera dedicata è a Bologna | Passo dopo Passo
A Bologna si tiene la prima fiera dedicata al turismo a piedi, intitolata “Passo dopo Passo”. L’evento si svolge in tre giorni e comprende incontri, corsi di formazione, passeggiate e altri eventi rivolti a chi desidera esplorare nuovi percorsi a piedi. Sono presenti guide e accompagnatori turistici, insieme a persone interessate a scoprire itinerari e incontrare altri appassionati del cammino.
Tre giorni di incontri, corsi di formazione, passeggiate ed eventi per gli appassionati del turismo a piedi: guide e accompagnatori turistici, ma anche chi vuole scoprire nuovi percorsi e magari conoscere persone con cui mettersi in cammino. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, DumBO, il distretto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Syusy & Patrizio News da Foligno, Romania, Peñafiel, Enna e Bologna | TG del Turismo
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