Turismo | 3 esperti svelano il futuro del mercato al Panzini

Il 30 aprile, all'IIS Panzini di Senigallia, tre esperti terranno un dibattito sul futuro del settore turistico. L'incontro si concentrerà sulle tendenze e sulle possibili evoluzioni del mercato, offrendo spunti e analisi sulle sfide e le opportunità che attendono il settore nel prossimo futuro. La discussione si svolgerà in un contesto scolastico, coinvolgendo studenti e pubblico interessato.

? Cosa sapere Tre esperti discutono il futuro del turismo all'IIS Panzini di Senigallia il 30 aprile.. L'incontro tra professionisti e studenti analizza l'integrazione tra turismo leisure e business.. Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 10:45, l’aula dell’IIS Panzini di Senigallia ospiterà la Testimonianza Formativa intitolata Turismo leisure & business: tendenze e prospettive, un confronto strategico per decifrare le mutazioni del mercato turistico e le opportunità locali. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Ancona e l’istituto scolastico Panzini. Il fulcro dell’incontro risiede nel tentativo di connettere il percorso formativo degli studenti con le realtà concrete e professionali che muovono il settore oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo: 3 esperti svelano il futuro del mercato al Panzini Notizie correlate Europa in crisi: 3 esperti svelano i rischi per l’Italia e il futuroNapoli ospita un dibattito sul futuro dell'Europa tra crisi, guerra e democrazia Napoli si prepara ad accogliere un confronto di alto livello sul... Leggi anche: AI e IoT: 3 esperti Insubria svelano il futuro digitale agli studenti.