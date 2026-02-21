Europa in crisi | 3 esperti svelano i rischi per l’Italia e il futuro

Tre esperti hanno spiegato che l’instabilità economica e politica europea sta colpendo anche l’Italia, specie nelle zone più industrializzate. A Napoli, si svolge un dibattito pubblico dove si discutono i rischi legati alla crisi, come la perdita di posti di lavoro e il rallentamento delle imprese locali. L’evento attira cittadini, rappresentanti e studiosi che vogliono capire come affrontare le sfide future per l’Europa e il nostro Paese.

Napoli ospita un dibattito sul futuro dell’Europa tra crisi, guerra e democrazia. Napoli si prepara ad accogliere un confronto di alto livello sul futuro dell’Europa e dell’Italia. Sabato 21 febbraio, presso la Scuola Notarile napoletana in via Posillipo, tre esperti affronteranno le sfide poste dalla crisi economica, dalle tensioni internazionali e dalle possibili conseguenze per i sistemi democratici. L’evento, aperto al pubblico, mira a stimolare una riflessione sulle dinamiche che influenzano la vita dei cittadini e delle generazioni future. Le radici della crisi e il ruolo dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu Gas, prezzi al minimo in Europa a 30€: la crisi energetica allenta la presa, ma restano rischi geopolitici e volatilità.Il prezzo del gas in Europa, sceso a 30 euro, dipende dalla diminuzione delle tensioni sulla fornitura, ma i rischi geopolitici continuano a pesare. L’Europa non è in crisi. L’Europa "è" la crisi. Parola di Gabriele GuzziL’Europa attraversa un momento complesso, e secondo Gabriele Guzzi, essa stessa rappresenta la crisi. Mega Episode: Saving the World’s Cities from Natural Disaster | SLICE EARTH | FULL DOC Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I mercati del lavoro di Nord e Sud Europa restano ancora diversi; Crisi industriale europea, Buzzella (pres. Federchimica): Salvare la chimica in Europa significa salvare l’intero comparto manifatturiero; L'Ue prova a rilanciare il settore auto in crisi con l’Industrial Accelerator Act: il documento esclusivo; Gas, prezzi a rischio: le scorte Ue crollano come nella crisi energetica del 2022. Lagarde: Ue più forte in tempo di crisiL'Europa cresce in tempi di crisi. E' più forte e si rafforza. Così Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), al vertice di Monaco. rainews.it Auto europee in crisi: l’Ue allenta il bando 2035 e cerca di salvare la competitività. Report IspiL’industria europea dell'auto è in crisi per la transizione elettrica lenta, la concorrenza cinese e gli obiettivi climatici irraggiungibili. startmag.it Crisi abitativa in Europa: Euronews Business analizza i sussidi per l’alloggio nella spesa sociale Ue. Bruxelles lancia il primo Affordable Housing Plan (piano per alloggi accessibili). - facebook.com facebook Crisi abitativa in Europa: Euronews Business analizza i sussidi per l’alloggio nella spesa sociale Ue. Bruxelles lancia il primo Affordable Housing Plan (piano per alloggi accessibili). x.com