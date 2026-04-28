Il progetto del Tunnel di Pazzano, parte del piano Salerno-Potenza-Bari, ha ottenuto il via libera paesaggistico. La lunga galleria di 18,5 chilometri consentirà all'Anas di avviare i lavori di costruzione. La conclusione dell'iter autorizzativo rappresenta un passaggio fondamentale per l'inizio delle operazioni, che coinvolgono l'installazione delle strutture e l'avvio delle attività di cantiere.

? Cosa sapere Via libera paesaggistico per il Tunnel di Pazzano nel piano Salerno-Potenza-Bari.. L'opera di 18,5 chilometri permetterà ad Anas di avviare i cantieri.. L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha confermato un passo avanti decisivo per il progetto del Tunnel di Pazzano, inserito nel piano strategico Salerno-Potenza-Bari, dopo il via libera paesaggistico ricevuto dalla Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Il traguardo arriva dopo che la Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica (Via-Vas) aveva espresso un parere positivo lo scorso 18 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tunnel di Pazzano: via libera per la nuova arteria Salerno-Bari

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