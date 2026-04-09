Inaugurata la nuova arteria per l' aeroporto | Un' opera strategica per la città

Questa mattina, giovedì 9 aprile, è stata ufficialmente aperta al traffico una nuova strada che collega via della Torretta, nel quartiere Paradiso, con la rotatoria tra via Ruggero De Simone e l’aeroporto del Salento. L’opera riguarda una tratta di collegamento stradale di circa 1,2 chilometri, realizzata con l’obiettivo di facilitare l’accesso all’aeroporto. La nuova arteria si inserisce nel progetto di miglioramento della viabilità locale.

BRINDISI – È stata inaugurata questa mattina, giovedì 9 aprile, la nuova arteria stradale che collega via della Torretta, nel quartiere Paradiso, con la rotatoria tra via Ruggero De Simone e l'aeroporto del Salento.Un'infrastruttura attesa da anni, pensata per migliorare la viabilità cittadina e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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